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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Токкет про 0+3 Петтерссона в 6 матчах: «Нужно работать ногами – это самое главное. Начинаются сложности, когда он перестает кататься»

Нападающий «Ванкувера» набрал 3 (0+3) очка в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. «Все сводится к тому, что ему нужно начать работать ногами больше, чем когда-либо.

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