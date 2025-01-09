Прогноз погоды в Крыму на 9 января

Прогноз погоды в Крыму на 9 январяВ Симферополе +16 и малооблачноВ Севастополе +13 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +13 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +14 и малооблачноВ Алуште +14 и облачно с прояснениямиВ.