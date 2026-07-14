Кирилл Дмитриев поддержал намерения США против МУС

Кирилл Дмитриев положительно оценил меры США против МУС, озвученные госсекретарём Марко Рубио. Американский госсекретарь назвал МУС "глобальным трибуналом" с неограниченными полномочиями, предложив ограничить его деятельность.
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