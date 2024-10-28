Русские бомбы раскрошили опорник ВСУ в пыль: Карта специальной военной операции на Украине на 28 октября 2024 года Юлия СоколоваВ ночь на 27 октября российская противовоздушная оборона продемонстрировала свою боевую готовность, перехватив и уничтожив 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).