Китай был и остается конструктивным фактором поддержания международного мира, стабильности и прогресса -- глава МИД КНР

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- В условиях глобальных преобразований и турбулентности Китай был и остается конструктивным фактором поддержания международного мира, стабильности и прогресса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг.
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