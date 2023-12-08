В движение электропоездов на Южном Урале внесут изменения

В Челябинской области в движение электричек на нескольких направлениях внесли изменения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 10 декабря вводится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск – Екатеринбург.