В движение электропоездов на Южном Урале внесут изменения

В Челябинской области в движение электричек на нескольких направлениях внесли изменения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 10 декабря вводится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск – Екатеринбург.
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