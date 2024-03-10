Галльство: в каком состоянии нынешние российско-французские отношения

Реплика Эммануэля Макрона о возможности размещения войск НАТО на Украине и его последующий призыв к европейским соседям «не быть трусами» и действовать, потому что «война вернулась на нашу землю», получили смешанные отзывы по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии