Даниэль Ортега объявил об отмене выборов в Никарагуа

Реформы законодательства, запрещающие участие в выборах лиц, получающих иностранное финансирование для совершения действий против государства, будет продвигать сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега вместе с Национальным собранием, сообщил политик 19 июля в ходе празднования 47-й годовщины победы Сандинистской революции на площади Ла-Фе в Манагуа.