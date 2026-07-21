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Даниэль Ортега объявил об отмене выборов в Никарагуа

Даниэль Ортега объявил об отмене выборов в Никарагуа

Реформы законодательства, запрещающие участие в выборах лиц, получающих иностранное финансирование для совершения действий против государства, будет продвигать сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега вместе с Национальным собранием, сообщил политик 19 июля в ходе празднования 47-й годовщины победы Сандинистской революции на площади Ла-Фе в Манагуа.

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