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В Госдуме предложили запретить артистам «растлевать аудиторию»

В Госдуме предложили запретить артистам «растлевать аудиторию»

Артистам могут официально запретить использование непристойных и оскорбительных образов и выражений не только на сцене, но и в повседневной жизни, а также обязать их пропагандировать традиционные российские духовно-нравственные ценности среди зрителей.

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Комментарии
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Океан
Бардели позакрывали и выгнали их на улицу, т.е. на сцену ))
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