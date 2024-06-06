В Госдуме предложили запретить артистам «растлевать аудиторию»

Артистам могут официально запретить использование непристойных и оскорбительных образов и выражений не только на сцене, но и в повседневной жизни, а также обязать их пропагандировать традиционные российские духовно-нравственные ценности среди зрителей.
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