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Царьград

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Мосты парализованы, люди уезжают: в Киеве начался транспортный коллапс

Мосты парализованы, люди уезжают: в Киеве начался транспортный коллапс

Пробки на мостах и ограничения в метро: что происходит в Киеве.В Киеве вновь обострилась транспортная ситуация между берегами Днепра.

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