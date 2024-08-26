Захарова раскритиковала «правозащитников» за их молчание после ареста Дурова во Франции

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Сотрудники российского посольства в Париже предприняли все необходимые шаги для получения доступа к Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, который был арестован по судебному ордеру.
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