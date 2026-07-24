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Контрафронт

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Чад: По меньшей мере 21 человек погиб и еще 30 получили ранения в результате удара беспилотника Сил...

Чад: По меньшей мере 21 человек погиб и еще 30 получили ранения в результате удара беспилотника Сил быстрой поддержки (RSF) в районе Бир-Андур в Тине на границе между чадским регионом Вади-Фира и суданским штатом Северный Дарфур 21 июля.

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