Петербург помогает развивать медицинскую авиацию в Зимбабве

Президент этой страны посетил наш город в рамках ПМЭФ Президент республики Эммерсон Мнангагве во время визита на Петербургский международный экономический форум посетил базу Национальной службы санитарной авиации (НССА) и Научно-исследовательский институт скорой помощи им.