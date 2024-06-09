Петербург помогает развивать медицинскую авиацию в Зимбабве

Президент этой страны посетил наш город в рамках ПМЭФ Президент республики Эммерсон Мнангагве во время визита на Петербургский международный экономический форум посетил базу Национальной службы санитарной авиации (НССА) и Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
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