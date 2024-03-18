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Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с убедительной победой на выборах

Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с убедительной победой на выборах

РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско Евгения Гуцул, глава Гагаузии, являющейся автономным территориальным образованием в составе Молдавии, поздравила кандидата в президенты РФ и действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах.

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