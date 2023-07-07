Фейк: тела погибших российских солдат прессуют в паллеты для транспортировки

Виктор Луговой И чочо тут долго со смаком обсуждать, ай уанда? Це ж хiхлы, обучамшысь у бритосов и амеров. Пункт раз: мы такого, с паллетами, не делаем. Пункт второй раз: "обвиняй оппонента в том, что делаешь сам". Вывод: тела погибших укровояк прессуют в паллеты для транспортировки. Ловiте мячiк, хiхлы. Расходимся.

Валерий Фоменков Скорее всего, бандер-овцы со своими двухсотыми так и поступают, ибо денационализация идёт такими темпами, что уже не хватает ни сил, ни средств достойно вернуть отары в семейные скотомогильники, откуда их выволокли.