О чем фейк Тела погибших российских солдат прессуют в паллеты для транспортировки. Такую новость с фотографиями паллет распространяют украинские Телеграм-каналы.
Фейк: тела погибших российских солдат прессуют в паллеты для транспортировки
Комментарии
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Виктор Луговой
И чочо тут долго со смаком обсуждать, ай уанда? Це ж хiхлы, обучамшысь у бритосов и амеров. Пункт раз: мы такого, с паллетами, не делаем. Пункт второй раз: "обвиняй оппонента в том, что делаешь сам". Вывод: тела погибших укровояк прессуют в паллеты для транспортировки. Ловiте мячiк, хiхлы. Расходимся.
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15 час.
Валерий Фоменков
Скорее всего, бандер-овцы со своими двухсотыми так и поступают, ибо денационализация идёт такими темпами, что уже не хватает ни сил, ни средств достойно вернуть отары в семейные скотомогильники, откуда их выволокли.
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14 час.
Алекс Вайс
ххл очень обожают интернет за анонимность и всеядность. "Перемоги" в интернете для них заменяют реальность с большим перевесом. Этим долбачам сказки и надежды на "вот-вот, уже-уже" европейские зарплаты за ххл-таланты уже нескольким поколениям заменяют вечную морковку перед носом. Дело не в говно-фэйках, а в их говно-головых потребителях. Жрут с удовольствием и просят еще.
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8 час.
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