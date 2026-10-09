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Владимирские новости

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Владимирстат опубликовал экономические показатели региона за январь-август 2026

Владимирстат опубликовал экономические показатели региона за январь-август 2026

Индекс промышленного производства во Владимирской области за январь-август 2026 года составил 104,6%, при этом объем работ в строительстве достиг 65,6 млрд рублей.

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