Гематолог напоминает: профилактика тромбозов для будущей мамы на таблетках не заканчивается. Активные прогулки по мере сил точно не навредят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Психолог Ковалева...
- С сырьем проблем ...
- ДВ С сырьем проблем ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым