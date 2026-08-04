Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Сергей Целиков: В июле продажа электромобилей достигла исторического максимума

Сергей Целиков: В июле продажа электромобилей достигла исторического максимума

За второй летний месяц электромобили захватили 12% рынка России.По итогам июля доля электрокаров и подключаемых гибридов на отечественном авторынке практически достигла 9-процентной отметки, а совокупная доля всех электрифицированных моделей (EV) впервые перевалила за 12%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии