Сергей Целиков: В июле продажа электромобилей достигла исторического максимума

За второй летний месяц электромобили захватили 12% рынка России.По итогам июля доля электрокаров и подключаемых гибридов на отечественном авторынке практически достигла 9-процентной отметки, а совокупная доля всех электрифицированных моделей (EV) впервые перевалила за 12%.
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