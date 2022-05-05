Царьград

3 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Соколова
    Правильно."Всё вскрылось, к...
  • Silver Kont
    Да чего такого, и эти собьют, пиндосы "стингеров" наволокли...Штаты оправляют К...
  • Владлен
    Сейчас наверно поют в три голоса в допросной российского ФСБ. Потом может попросят политического убежища в России. Ос...На острове Змеины...

Губернатор сообщил о массированном обстреле в Белгородской области

Губернатор сообщил о массированном обстреле в Белгородской области

По словам губернатора, в эти минуты идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. "По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж", - сообщил он в Telegram-канале, уточнив, что пострадавших среди мирного населения нет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх