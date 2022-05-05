Губернатор сообщил о массированном обстреле в Белгородской области

По словам губернатора, в эти минуты идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. "По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж", - сообщил он в Telegram-канале, уточнив, что пострадавших среди мирного населения нет.