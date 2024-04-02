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Гаврилов: кураторы могут использовать переговоры для поставки оружия на Украину

Гаврилов: кураторы могут использовать переговоры для поставки оружия на Украину

Кураторы Украины могут использовать переговоры с Россией для перегруппировки ВСУ и поставок оружия. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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