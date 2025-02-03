12 историй о курьерах, в которых заказ доставлен вместе с вагоном впечатлений

Мы и не заметили, как курьерская доставка стала существенной частью нашей жизни. Даже если мы сами ей не пользуемся, наверняка кто-то в нашем окружении хоть раз делился забавными историями из своей практики.
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