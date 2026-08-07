Warlords of Greece: Warfare in Homer’s World

The Iliad and Odyssey have shaped Western ideas of heroism for nearly three millennia. Yet despite centuries of debate over whether they reflect historical reality or poetic fantasy, the Homeric world remains an internally consistent universe worth studying on its own terms.
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