Компания Realme представила новый смартфон 12 4G с поддержкой LTE и улучшенными функциями

Компания Realme расширила линейку своих продуктов, представив новый смартфон Realme 12 4G. Это бюджетное устройство отличается высокой производительностью благодаря использованию процессора Qualcomm Snapdragon 685 и 8 ГБ оперативной памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии