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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft будет издавать игры Activision Blizzard в своем сервисе в течение 15 лет Компания U...

Ubisoft будет издавать игры Activision Blizzard в своем сервисе в течение 15 лет Компания U...

Ubisoft будет издавать игры Activision Blizzard в своем сервисе в течение 15 летКомпания Ubisoft подтвердила информацию о том, что после завершения сделки между Microsoft с Activision Blizzard она получает право на издание игр ActiBlizz в течение 15 лет.

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