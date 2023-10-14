Ubisoft будет издавать игры Activision Blizzard в своем сервисе в течение 15 лет Компания U...

Ubisoft будет издавать игры Activision Blizzard в своем сервисе в течение 15 летКомпания Ubisoft подтвердила информацию о том, что после завершения сделки между Microsoft с Activision Blizzard она получает право на издание игр ActiBlizz в течение 15 лет.
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