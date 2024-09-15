Как выглядели первые часы с камерой, которые появились еще в 2001 году

Думаете камера появилась в только в смарт-часах? Нет. Компания Casio всех удивила еще в начале нулевых! Сейчас часами с камерой никого не удивишь, но еще лет пятнадцать назад для большинства это звучало как какой-то шпионский девайс из фильмов про Джеймса Бонда.