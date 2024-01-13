Врачи в украинской тюрьме игнорировали тяжелое воспаление легких у Гонсало Лиры. Медики в тюрьме на Украине долгое время не обращали внимание на жалобы блогера из США Гонсало Лиры, который выступал ярым критиком политики Владимира Зеленского.
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