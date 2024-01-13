СМИ раскрыли содержание предсмертной записки блогера из США, умершего в украинской тюрьме

Врачи в украинской тюрьме игнорировали тяжелое воспаление легких у Гонсало Лиры. Медики в тюрьме на Украине долгое время не обращали внимание на жалобы блогера из США Гонсало Лиры, который выступал ярым критиком политики Владимира Зеленского.