Беспилотники в погранзоне - только с разрешения.

Штраф за невыполнение правил использования дронов - до 50 базовых величин . Запрещено использование ´беспилотников´ и (или) владение ими в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы.