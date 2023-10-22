Министр обороны Израиля представил трехэтапный план войны в Газе Елена ВайленкоМинистр обороны Израиля Йоав Галант представил подробности трехэтапного плана военной кампании в секторе Газа, который включает в себя нанесение авиаударов, наземные операции и создание нового режима безопасности.
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