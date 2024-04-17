В гостях у Николая Рериха: в Петербурге открылось новое пространство, посвященное художнику

Центр расположился на Территории Развития «Гранд Каньон» Празднование Международного дня культуры, установленного во многом благодаря знаменитому Пакту Рериха, ознаменовалось для петербуржцев и поклонников великого художника приятным событием.
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