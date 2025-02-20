Владимир Высоцкий мог бы стать Остапом Бендером. В фильме Гайдая

В ходе подбора актёров, знаменитый режиссёр рассматривал самых разных кандидатовСовсем другим мог бы оказаться фильм Леонида Гайдая "Двенадцать стульев", если бы в процессе подбора актёров режиссёр остановился на других кандидатах.