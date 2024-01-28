Фицо: транзит газа после 2024 года возможен без прямого участия украинских посредников

Киев сделает большую ошибку, если не создаст условия для транзита российского газа в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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