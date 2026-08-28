О чем мечтают люди Земли

28 августа — это не просто дата в календаре, это День Мечты. Каждый из нас мечтает о чем-то особенном, но что лежит в сердцах людей по всему миру? Фотограф Трэй Рэтклифф отправился в удивительное путешествие, чтобы узнать ответ.