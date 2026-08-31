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Как сделать кудри в домашних условиях: 5 простых способов без химии

Как сделать кудри в домашних условиях: 5 простых способов без химии

И почему не стоит делать химическую завивку волос ребенку фото: MidjourneyВ парикмахерских традиционный ажиотаж перед 1 сентября, но в этом году найти свободное окошко стало еще сложнее — все из-за тренда на химическую завивку.

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