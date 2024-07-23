Грянет буря: Сочи готовят к бешеному ливню и подтоплениям, запрет на отдых у воды!

В городе прошло заседание комиссии по ЧС – сегодня и завтра ожидаются ливни, грозы с градом, усиление ветра.
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