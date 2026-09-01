Единые учебники истории и новый предмет: что изменилось в российских школах с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах — единые учебники истории и новые образовательные инициативы С началом нового учебного года российские школы полностью перешли на единые государственные учебники истории.
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