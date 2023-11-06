Израиль впервые в истории человечества провел космический бой

Израиль положил начало первым боям в космосе, уничтожив запущенную хуситами баллистическую ракету. 31 октября армия хуситов запустила с территории Йемена баллистическую ракету, которая должна была ударить по Эйлату – одному из древнейших городов Израиля.
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