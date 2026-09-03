Путин заявил о запуске особого правового режима для БПЛА на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил о запуске с 1 января 2027 года особого правового режима для использования беспилотников во всех регионах Дальнего Востока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Последние F-16 го...
- Г Диетолог назвала ...
- Особый отряд прон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым