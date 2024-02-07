Ракова: самыми популярными именами в Москве в 2023 году стали Михаил и Софья

Работники ЗАГСа Москвы рассказали о самых необычных именах, которыми называли детей в 2023 году. В список вошли Фея, Зима, Златозар и Алтай, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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