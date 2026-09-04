Ирина Шейк снялась в провокационной фотосессии для Agent Provocateur

Ирина Шейк стала лицом осенне-зимней коллекции британского бренда нижнего белья Agent Provocateur. В фотосессии, созданной американским фотографом Стивеном Кляйном, модель предстала в смелых и эффектных образах, созданных с помощью драматического макияжа и яркой одежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зла и растеряна: ...
- «Не стоит придава...
- Майя Санду призна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым