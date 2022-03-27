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Денис Захаров: «У «Зенита» было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча с УНИКСом»

Защитник «Зенита» Денис Захаров заявил, что команда успела восстановиться после гостевого матча с УНИКСом (84:80) и подготовиться к игре против «Астаны».

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