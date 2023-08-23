Украина по дороге в преисподнюю

Владимир Алтайцев

ПЦУ , конечно, нацистская компашка. Но посмотрим на РПЦ - как она себя измазала в дерьме, объединившись с РПЦ (З), то есть РПЦ за рубежом, благословлявшей вермахт на войну с СССР. И это ляжет на плечи подонка Гундяева несмываемым пятном позора