Законодательное творчество в области сатанизации украинского государства переживет бум. Закон о легализации порнографии, принятый Радой 18 августа, 21 августа передан депутатам для ознакомления.
Украина по дороге в преисподнюю
Комментарии
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Владимир Алтайцев
ПЦУ , конечно, нацистская компашка. Но посмотрим на РПЦ - как она себя измазала в дерьме, объединившись с РПЦ (З), то есть РПЦ за рубежом, благословлявшей вермахт на войну с СССР. И это ляжет на плечи подонка Гундяева несмываемым пятном позора
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4 час.
Владимир Алтайцев
А Украину надо спасать, занимать её до последнего метра и чистить, чистить, чистить от нацизма.
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4 час.
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