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Украина по дороге в преисподнюю

Украина по дороге в преисподнюю

Законодательное творчество в области сатанизации украинского государства переживет бум. Закон о легализации порнографии, принятый Радой 18 августа, 21 августа передан депутатам для ознакомления.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ПЦУ  , конечно, нацистская  компашка. Но  посмотрим на РПЦ - как она себя измазала в дерьме, объединившись  с РПЦ (З), то есть  РПЦ за рубежом, благословлявшей  вермахт  на  войну  с СССР. И это  ляжет на плечи подонка Гундяева  несмываемым пятном позора
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4 час.
Владимир Алтайцев
А Украину надо спасать, занимать её  до последнего метра и  чистить, чистить, чистить от нацизма.
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4 час.

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