Ургант опрадался перед россиянами после критики СВО

Знаменитый ведущий Иван Ургант в последнее время не появляется на ТВ. Радовать публику своей передачей "Вечерний Ургант" он перестал вскоре после февральских событий – тогда знаменитость в своих соцсетях выступил с критикой в адрес СВО, призвав все поскорее закончить.