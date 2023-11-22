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Ургант опрадался перед россиянами после критики СВО

Ургант опрадался перед россиянами после критики СВО

Знаменитый ведущий Иван Ургант в последнее время не появляется на ТВ. Радовать публику своей передачей "Вечерний Ургант" он перестал вскоре после февральских событий – тогда знаменитость в своих соцсетях выступил с критикой в адрес СВО, призвав все поскорее закончить.

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