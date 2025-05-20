В Астрахани в этом году будут сдавать эказамены итоговой аттестации более 2500 старшеклассников

Об этом было сказано на городском межведомственном совещании по подготовке к проведению ГИА. 1850 астраханских ребят оканчивают одиннадцатый класс (и будут сдавать ЕГЭ), 6081 – девятый (им предстоит пройти ОГЭ).
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