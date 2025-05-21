Путин посетил Курскую область после ее освобождения от ВСУ

Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с местными жителями и волонтерами. Это первая поездка российского лидера в регион с момента его полного освобождения от украинских вооруженных формирований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии