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Царьград

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Пять авто столкнулись у аэропорта Владивостока: появилось первое видео ДТП

Пять авто столкнулись у аэропорта Владивостока: появилось первое видео ДТП

22 мая массовая авария у международного аэропорта Владивостока заблокировала трассу. В столкновении участвовали пять автомобилей; иномарку сильно зажали между внедорожниками.

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