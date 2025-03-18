Каким будет ремейк фильма «Звездный десант»

Любимая кинолента всех мальчиков от 14 до 114 лет перезапустят с режиссером «Района № 9». Так искусственный разум видит коктейль из фильмов «Звездный десант» и «Район № 9», фото: AIУроженец штата Миссури Роберт Хайнлайн написал один из своих самых знаменитых романов в 1959 году.
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