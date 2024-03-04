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30 идиотских лайфхаков, которые, как ни странно, работают

30 идиотских лайфхаков, которые, как ни странно, работают

Эти причудливые лайфхаки работают, хоть и выглядят очень странно. Такое придумает далеко не каждый: смеситель из бутылки, коляска-самокат и мотивация соседа на уборку! Если что-то звучит и выглядит глупо, но (вроде как) работает, то является ли это в конечном счете глупым? Что можно сказать наверняка, так это то, что в мире лайфхаков даже самые странные и нелепые советы могут иметь ценность.

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