БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«За последние годы таджикская ОПГ напитались огромными деньгами»: Депутат Госдумы обвинил чиновников Самары в трусости

«За последние годы таджикская ОПГ напитались огромными деньгами»: Депутат Госдумы обвинил чиновников Самары в трусости

Скандал в Самаре, где банда приезжих из Таджикистана обложила даньюарендаторов и поставщиков целого рынка, — явный признак того, что выходцы из Средней Азии получают всё больше и больше влияния в нашей стране.

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Вероника Великолепная
Пора диаспоры ликвидировать. Позорище!
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