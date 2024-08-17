«МЮ» знал о травме Йоро до подписания контракта, но все равно оформил трансфер. Защитник пропустит 3 месяца

В июле английский клуб купил 18-летнего защитника за 62+8 миллиона евро у «Лилля». В товарищеском матче против «Арсенала», который состоялся в конце июля, защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму и выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости.