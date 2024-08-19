"Норильский никель" выпустил в Норилку более 275 тысяч мальков хариуса

"Норильский никель" и НТЭК успешно выпустили в Норилку в общей сложности 275 533 молоди хариуса. Этот процесс проводился в рамках соглашения между Заполярным филиалом "Норильского никеля", НТЭК и Норильским рыбоводным заводом.
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